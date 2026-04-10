Planta HIF Global: el Municipio de Colón y organizaciones ambientales refuerzan la agenda de trabajo conjunta

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En el marco del seguimiento al proyecto de instalación de la planta HIF Global, la Municipalidad de Colón fue sede de una nueva reunión de trabajo orientada a consolidar un frente común en defensa del ambiente y del río Uruguay. El encuentro, presidido por el intendente José Luis Walser junto a su gabinete y representantes de las organizaciones Somos Ambiente y Colón en Riesgo, permitió repasar las gestiones realizadas ante la Cancillería y diversos organismos provinciales. Durante la sesión, se evaluó el estado de las solicitudes de acceso a la información y los pedidos de reunión con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para ampliar el abordaje técnico del conflicto.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la decisión de profundizar el asesoramiento especializado mediante la articulación con universidades y referentes técnicos. En este sentido, se confirmó la organización de un encuentro virtual con un abogado ambientalista de Uruguay para analizar las implicancias jurídicas y fortalecer el intercambio binacional sobre esta problemática que afecta a ambas orillas. Además, las autoridades repasaron las líneas de acción institucionales destinadas a formalizar planteos técnicos que sustenten la posición de la comunidad colonense frente al emprendimiento.

Finalmente, el municipio y las agrupaciones definieron un cronograma de visibilización y participación comunitaria que incluye la adhesión a la bicicleteada del 12 de abril y la planificación de una correcaminata sobre el puente internacional. Como parte de la campaña de difusión, se instalará cartelería y lonas de gran formato en clubes y puntos estratégicos de la ciudad para reforzar el mensaje colectivo. Desde la gestión local subrayaron que este trabajo sostenido busca garantizar la protección de los intereses ambientales, sociales y productivos de la región frente a una situación de profunda preocupación social.(Informe Litoral)