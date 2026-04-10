El Hospital San Martín inauguró un nuevo espacio de tratamiento oncológico

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El Hospital San Martín de Paraná, nosocomio de referencia de la provincia, presentó oficialmente la remodelación integral de su Unidad de Oncología, una obra estratégica que transforma la atención de pacientes con cáncer. El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, encabezó el acto destacando que el proyecto surgió de una refuncionalización técnica para adaptar el edificio a las necesidades actuales. Este nuevo sector cuenta con un entorno seguro y funcional, diseñado específicamente para el manejo de fármacos de alta complejidad en condiciones de esterilidad absoluta.

Uno de los avances más significativos es la puesta en marcha de la nueva Farmacia Oncológica, que ahora dispone de dos campanas de seguridad biológica, duplicando la capacidad de respuesta frente a la alta demanda de tratamientos. La directora del hospital, María Emilia Sattler, resaltó que anteriormente se trabajaba con un solo equipo, y que esta expansión permite optimizar los tiempos de preparación de drogas citotóxicas. Asimismo, el Hospital de Día fue equipado con sillones de quimioterapia de última generación y mobiliario ergonómico, priorizando el confort y la seguridad sanitaria durante la infusión de la medicación.

La concreción de este proyecto se logró mediante una planificación estratégica que involucró a bioingenieros, arquitectos y cuadrillas propias del hospital, lo que permitió un ahorro sustancial en mano de obra. Gracias al compromiso de los trabajadores en tareas de albañilería y pintura, la inversión pudo concentrarse en materiales de alta calidad y equipamiento crítico. Con esta inauguración, el sistema público de salud entrerriano da un salto de calidad en eficiencia técnica, asegurando que tanto el personal como los pacientes operen en un entorno que cumple con todas las normativas de bioseguridad vigentes.