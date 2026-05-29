Misión oficial en China: la intendenta de Paraná mantuvo una reunión estratégica con ITG Holding Group

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En el marco de una intensa agenda internacional que se desarrolla en la ciudad china de Xiamen, autoridades de la capital entrerriana y de Villaguay llevaron adelante una serie de mesas de trabajo institucionales con los máximos directivos asiáticos. Se trata de uno de los conglomerados estatales más influyentes de China en materia de comercio internacional, logística, energía e infraestructura, consolidado además como una de las 500 empresas más grandes a nivel global y un actor central en la economía de la provincia de Fujian.

Según supo Informe Litoral, durante el encuentro la intendenta de Paraná, Rosario Romero, expuso una serie de proyectos prioritarios para la ciudad enfocados en el crecimiento urbano sustentable. La jefa comunal planteó ante las autoridades de la compañía la necesidad de consolidar inversiones destinadas al ambiente, el saneamiento, la transición energética y la integración sociourbana, bajo la premisa de que las ciudades del futuro deben equilibrar el desarrollo económico con la planificación territorial.

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, centró su intervención en el potencial productivo del interior entrerriano, el agregado de valor en origen y la capacidad de la región para insertarse en las cadenas globales de suministro. De la mesa de trabajo también participaron el secretario de Hacienda, Alexis Bilbao, el concejal Emiliano Gómez Tutau, y representantes del sector cooperativo argentino, mientras que la comitiva asiática estuvo integrada por altos ejecutivos, entre ellos el director general del grupo, Gao Shaoyong, y referentes del área de productos agrícolas.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la tracción de un histórico acuerdo comercial entre la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y el holding chino por un volumen estimado en 300 millones de dólares. Este convenio tiene un impacto directo en Entre Ríos, dado que ACA cuenta con una fuerte base de productores asociados en toda la provincia.

Al respecto, Romero destacó que la construcción de estos lazos internacionales abre un abanico de oportunidades para el entramado agroindustrial local, permitiendo fortalecer el empleo, dinamizar las exportaciones y abrir canales para la llegada de tecnologías aplicadas a la infraestructura urbana y la eficiencia energética.