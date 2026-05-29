Paraná: una menor resultó herida en un choque y debió ser asistida por bomberos

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Espejo y Báez. Personal del Cuerpo Activo asistió a la víctima en el lugar hasta el arribo de la ambulancia, mientras la policía controlaba el tránsito en la zona.

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Un nuevo accidente de tránsito registrado en la capital provincial movilizó a las fuerzas de seguridad y de emergencia durante las últimas horas de este jueves a la noche. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Espejo y Báez, un sector que requirió la intervención inmediata de los rescatistas ante el alerta por personas heridas tras el impacto.

Según la información que supo Informe Litoral a través del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, una dotación se desplazó rápidamente hasta el sitio del siniestro en plena noche de jueves. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que una menor de edad presentaba diversas lesiones como consecuencia de la colisión. Ante esta situación, el personal de bomberos procedió a brindarle las primeras curaciones y contención médica de emergencia, manteniendo a la víctima estabilizada hasta la llegada de la ambulancia del servicio de emergencias sanitarias, que luego se encargó de su traslado.

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En el sector del accidente también se hizo presente el personal de la Policía de Entre Ríos, que montó un operativo relámpago para resguardar la escena, colaborar con la seguridad de los profesionales que trabajaban en la asistencia y ordenar el flujo vehicular en una esquina que se vio parcialmente interrumpida durante el procedimiento.