Ingresó el proyecto de ley de Reforma Previsional

La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró la Séptima Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Periodo Legislativo. Entre otras iniciativas tratadas, este miércoles ingresó el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. El Expediente será tratado en dos Comisiones: Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

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En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este miércoles la Séptima Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de la Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de los 17 legisladores y quorum reglamentario. La Bandera Nacional fue izada por el senador Rafael Cavagna (Nogoyá) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Juan Diego Conti (Tala).

Reforma Previsional

Al inicio de la sesión, se dio ingreso al proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. El expediente, N° 15.711, fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el senador Gustavo Vergara (Diamante-Juntos por Entre Ríos). No obstante, el senador Marcelo Berthet (San Salvador -Más para Entre Ríos) pidió una moción para que el proyecto sea derivado a la Comisión de Legislación General, Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Comisión de Asuntos Municipales y también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Este pedido de nuestro bloque se basa de acuerdo al reglamento de nuestra Cámara, en los artículos 46, 47, 48 y 56”, argumentó. “Esto no viene a título de impedir ni a obstruir nada, al contrario. Queremos aportar, debatir y que sean invitados todos los actores que tengan que ver con el sistema de previsión de todos los entrerrianos”, sostuvo Berthet al mismo tiempo que ratificó: “Hay leyes que son urgentes, que se tienen que tratar rápido, pero esta es una ley trascendente. Entonces, tenemos que tratarla bien y escuchar a todas las voces. Para que sea la mejor ley para el futuro de nuestros empleados y nuestro jubilados”.

Por su parte, el senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) hizo una moción de orden y propuso que el proyecto se gire a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tal como está previsto, y también a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos). “En ellos están representados en la integración el 88% de esta Cámara, hay 15 senadores que integran las dos comisiones”, explicó el legislador tras aclarar que “la voluntad que siempre hemos tenido cuando tratan normas de este tipo, de la apertura necesaria que esto requiere, de escuchar todas las voces y luego emitir despachos”. Y acotó: “Sin prisa, pero tampoco sin pausas, entendemos que en estas dos comisiones están representados todos los senadores”, cerró.

Tras la presentación y votación de las dos mociones, respecto al giro del tratamiento del Expediente N°15.711, resultó aprobada la moción del senador Dal Molín, 9 a 8, con los votos del bloque Juntos por Entre Ríos y el voto de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Peronismo Federal). El proyecto de ley será tratado en dos Comisiones: Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Otros proyectos

Seguidamente, ingresó el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se eleva a la Primera Categoría a la Comuna Ingeniero Sajaroff del Departamento Villaguay. Expediente N° 28.950. Gira a la Comisión de Asuntos Municipales.

Asimismo, se dio ingreso a cinco proyectos presentados por los senadores y derivados a sus respectivas comisiones. Son los siguientes:

El proyecto de Ley de autoría del senador Víctor Sanzberro, por el que se crea el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA) con el fin de recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistémica los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano. Expediente N° 15.702. A la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

El proyecto de Ley de autoría del senador Gustavo Vergara y sus pares Méndez, Dal Molín y Cozzi, por el que se establece que la actividad del matarife debe considerarse como actividad productiva industrial. Expediente N° 15.709. A la Comisión de Producción.

El proyecto de Ley de autoría del senador Vergara, por el que se establece que la actividad de incubación de huevos para la producción de aves de postura y de aves para la producción de carne será considerada como actividad productiva asimilable a la actividad industrial, a los efectos de la percepción de beneficios impositivos, energéticos y/o de cualquier otra naturaleza que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos establezca para el sector industrial. Expediente N° 15. A la Comisión de Producción.

El proyecto de Ley de autoría del senador Vergara, por el que se modifica el Artículo 192 de la Ley Nº 10.027 – Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos–.Expediente N° 15.715. A la Comisión de Asuntos Municipales.

El proyecto de Ley de autoría del senador Oliva, por el que se declara Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al compositor y cantante Emanuel Julio Noir, líder y vocalista del grupo musical “Ke Personajes” de Concepción del Uruguay. Expediente N° 15.716. A la Comisión de Legislación General.

Proyectos sancionados

Luego, correspondió el turno de las mociones de preferencias y sobre tablas. A continuación, los proyectos de ley sancionados:

El proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra: “Acceso a Sala de Extracción Cooperativa Apícola Paraná”, Expediente N° 28.985.

El proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra: “Acceso a Sala de Extracción Cooperativa Apícola Gualeguaychú Ltda.”, Expediente N° 28.986.

El proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de las siguientes obras, rehabilitación y reconstrucción de calzada R.P. N° 1 – Tramo: R.N. N° 12 – San José de Feliciano Dpto. La Paz – Feliciano; Rehabilitación y reconstrucción de calzada R.P. N° 2 – Tramo: San José de Feliciano – R.N. N° 14. Dpto. Feliciano – Federación; y Rehabilitación y reconstrucción de calzada desvío de tránsito pesado San José de Feliciano Tramo: Calle Belgrano – R.P. N° 2. Dpto. Feliciano, Expediente N° 28.987.

El proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: “Circunvalación a la ciudad de Nogoyá”, Expediente N° 28.988.

Al respecto, el senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna, valoró el trabajo de la comisión y celebró la decisión política del gobierno provincial de impulsar la obra pública en Entre Ríos. “Nosotros desde el gobierno somos conscientes de todo lo que motoriza la obra pública, por eso quiero celebrar estas instancias que ha pedido el organismo internacional para poder proseguir y conquistar estas obras tan importantes para para la provincia”, manifestó el legislador.

Asimismo, el cuerpo se aprobó el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra: “Puente Arroyo del Sauce”, Expediente N° 28.997.

También quedó sancionado el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra: “Sistematización de Canal Mihura. Dpto. Gualeguay”, Expediente N°28.998.

De Declaración

A continuación, los proyectos de Declaración enunciados en el extractín, aprobado por el cuerpo su tratamiento sobre tablas desde el inicio de la sesión.

1.- Proyecto de Declaración de autoría del Senador Berthet, por el que se declara de Interés Histórico, Institucional y Social para el Senado de Entre Ríos la conmemoración del 113º Aniversario de la ciudad de General Campos, Departamento San Salvador, fundada el día 8 de junio de 1913. Expediente N° 15.703.

2.- Proyecto de Declaración de autoría de la Senadora Díaz, por el que se declara de Interés Legislativo y Provincial la realización de las 74º Jornadas de la Asociación de Cirugía de Entre Ríos, organizadas por la Asociación de Cirugía de Entre Ríos –ACER–, que se llevarán a cabo los días 7 y 8 de agosto de 2026 en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos. Expediente N° 15.708.

3.- Proyecto de Declaración de autoría del Senador Favre, por el que se declara de Interés de esta H. Cámara de Senadores la celebración del centenario de la Colonia San Miguel, departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, a realizarse el domingo 11 de octubre de 2026 en la sede comunal y en el predio de la Capilla “Nuestra Sra. de Luján”. Expediente N° 15.710.

4.- Proyecto de Declaración de autoría del Senador Benedetti, por el que se declara de Interés Legislativo la realización del “2° Congreso de Comercio Exterior y Logística Internacional: Claves Macroeconómicas, Geopolítica y Puertos Inteligentes Nuevas Tendencias en el Comercio Internacional: Transformación Digital y Logística”, que tendrá lugar el 16 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú ubicado en Estrada 1080 (Parque de la Estación). Gualeguaychú, organizado por el Centro Regional Gualeguaychú de la Universidad de Concepción del Uruguay UCU. Expediente N° 15.712.

5.- Proyecto de Declaración de autoría del Senador Conti, por el que se declara de Interés Legislativo de esta Honorable Cámara de Senadores la “5° edición del Encuentro Nacional de Danzas – Maciá Danza”, a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de junio del corriente año en la localidad de Gobernador Maciá, Departamento Tala. Expediente N° 15.717.

6.- Proyecto de Declaración de autoría de la Senadora Miranda, por el que se declara de Interés de esta Honorable Cámara el 60º Aniversario de la creación de la Escuela N.E.P. N° 9 “Congreso de Tucumán” ubicada en Colonia Santa Lucía, departamento Federal. Expediente N° 15.718.

Designación

Finalmente, se aprobó la designación del senador Juan Diego Conti (Tala- Más para Entre Ríos) como representante de esta H. Cámara para integrar la Comisión Asesora para el fomento de la Colonia Productiva Guardamonte, conforme a lo establece la Ley N°10.664.

Homenajes

El senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) conmemoró los 5 años de la partida de Sergio Fausto Varisco, dos veces intendente de Paraná y diputado nacional. Benedetti se refirió como “un día de luto para la comunidad de Paraná y los radicales”. Y expresó: “Nos dejó huellas muy profundas. Es difícil encontrar personas que abracen con tanta pasión la política y los valores de la democracia como Sergio”. Además, destacó que: “Su capacidad de escucha y compromiso con los más humildes era notorio. Sergio podía entrar en cualquier barrio donde era bien acogido y respetado”. “Creo que los homenajes no se construyen solo con palabras, sino que también se reconstruyen con el recuerdo permanente. Sergio seguirá presente entre nosotros, y es motivo de orgullo, reflexión y gratitud”, sostuvo.

Al homenaje también se sumó Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) quien recordó a Sergio Fausto Varisco como “un dirigente que, más allá de las diferencias políticas que muchos pudimos haber tenido con él, formó parte de una manera indiscutible de la historia democrática y política de Paraná y nuestra provincia”. Además, reflexionó sobre su figura y la “judicialización de la política”: “Muchas veces pareciera que todas las trayectorias políticas de hombres y mujeres que tuvieron representación popular, legitimidad electoral durante muchísimos años y servicio público, terminan reducidas exclusivamente a expedientes judiciales o condenas mediáticas anticipadas”, manifestó.

Por otro lado, el senador Oliva se refirió a la “situación de las Comunas de nuestra provincia” y explicó que “nos están haciendo saber de la crisis que atraviesan debido a la redistribución de los recursos”. Asimismo mencionó el cese de funcionamiento de la planta La China de Concepción del Uruguay de la Granja Tres Arroyos. “Son dos pedidos para que, con toda la fuerza que tiene un Gobierno Provincial en sus máximas autoridades, cuide nuestras comunas y se ponga al frente del conflicto que tiene mi ciudad”.

Finalmente, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) rindió homenaje al reciente fallecimiento del abogado Julio Frederick: “Un reconocido jurista en nuestra provincia, escritor, poeta, un gran deportista, y, sobre todo, un profesional íntegro que aportó con su sabiduría a desarrollar importantes proyectos en la provincia, entre ellos uno de los escribas del Código Procesal Penal que tiene actualmente la provincia”, expresó el senador.

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