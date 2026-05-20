Concepción del Uruguay: recuperaron una moto que había sido robada en Colón

Según informaron fuentes policiales a Informe Litoral, el rodado tenía pedido de secuestro desde el mes pasado y fue localizado este miércoles en calle Reibel.

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Efectivos de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay lograron recuperar un motovehículo que tenía un pedido de secuestro vigente tras haber sido sustraído el mes pasado. El exitoso procedimiento se llevó a cabo este miércoles por la mañana, cerca de las 09:35, en las inmediaciones de calle Reibel, entre 11 y 12 del Norte.

Conforme a los datos brindados por las autoridades a Informe Litoral, los agentes se constituyeron en el lugar tras procesar información precisa sobre la posible ubicación del rodado. Al realizar la verificación física correspondiente, los uniformados constataron que se trataba de una Honda Wave 110 S de color negro, cuya chapa patente coincidía exactamente con la denuncia de robo radicada el pasado 24 de abril en la ciudad de Colón.

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Ante la evidencia, el actual poseedor del vehículo realizó la entrega voluntaria de la unidad a las autoridades. El resultado del operativo fue comunicado de inmediato a la Fiscalía Auxiliar en turno, que dispuso la intervención del perito verificador y de la División Policía Científica. Finalmente, tanto las actuaciones como la moto secuestrada serán remitidas a la Jefatura Departamental Colón para proceder a la posterior entrega a su legítima propietaria.