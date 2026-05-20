Efectivos policiales asistieron a un hombre en crisis emocional en Diamante

Según datos recabados por Informe Litoral, el hecho ocurrió en la madrugada de hoy y requirió un intenso trabajo coordinado entre la policía, la Defensoría y el área de salud.

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Durante las primeras horas de la madrugada de hoy, el personal policial de la Sala de Monitoreo y Videovigilancia detectó, a través de las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública, la presencia de un hombre en el sector de la ciudad que se encontraba en una aparente situación de vulnerabilidad. Ante la sospecha de que pudiera necesitar asistencia urgente, los operadores dieron aviso inmediato a los móviles en circulación.

Efectivos del Comando Radioeléctrico se desplazaron rápidamente hasta el lugar, donde constataron que se trataba de un ciudadano de 35 años que atravesaba una profunda crisis emocional. Según la información que llegó a la redacción de Informe Litoral, los agentes activaron de inmediato el Protocolo de Salud Mental vigente para este tipo de emergencias, aplicando técnicas de persuasión y contención que resultaron clave para estabilizar la situación en un momento de extrema tensión.

La templanza de los uniformados permitió moderar la problemática y resguardar al hombre en el lugar. Posteriormente, se coordinó su traslado hacia el Hospital San José, donde el personal sanitario de guardia le brindó la atención psicofísica necesaria para su correspondiente evaluación y rehabilitación.

Este procedimiento reflejó la efectividad del trabajo articulado entre la Policía, la Defensoría Pública y el sector de Salud, organismos que intervinieron de forma conjunta bajo un enfoque integral para preservar la vida de la persona afectada.