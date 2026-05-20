Frigerio presentó el potencial apícola de Entre Ríos ante el mercado internacional

En Buenos Aires, el mandatario expuso la capacidad exportadora de la provincia tras el acuerdo con la Unión Europea y adelantó un proyecto de certificación de origen para mejorar los ingresos de los productores locales.

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En el marco de un encuentro clave en la Cámara de Diputados de la Nación por la Semana de la Miel, el gobernador Rogelio Frigerio expuso el volumen y la calidad de la cadena apícola entrerriana ante legisladores, diplomáticos y productores de todo el país. La jornada, enfocada en las oportunidades del acuerdo Mercosur-Unión Europea, sirvió de escenario para que el mandatario resaltara que el tratado debutó formalmente con un embarque de miel entrerriana hacia Alemania, lo que confirma la competitividad global de las economías regionales de la provincia.

Entre Ríos sostiene un liderazgo indiscutido en la actividad a nivel nacional gracias a un entramado que reúne a unos 2.300 apicultores, supera las 600.000 colmenas y registra una producción anual estimada en 20.000 toneladas. Durante su intervención, Frigerio puso en valor estos números, recordó la identidad de Maciá como capital nacional del sector y remarcó la importancia de articular políticas públicas para que la provincia logre desplegar todo su techo productivo en los mercados internacionales.

Para consolidar esa inserción y defender el ingreso de los trabajadores locales, el gobernador anunció que la provincia avanza junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos en un estudio científico para tipificar y clasificar las mieles según su origen de producción, una herramienta que aportará un fuerte agregado de valor. El debate en Buenos Aires también incluyó el análisis de nuevos desafíos logísticos y sanitarios del mercado externo, tales como la implementación del Documento de Transporte Electrónico (DTE) y las normativas que restringen ciertos materiales en los tambores de exportación.

Hacia el final de la jornada, que coincidió con las vísperas del Día Mundial de la Abeja, Frigerio apeló a la necesidad de generar conciencia sobre el rol ambiental de la especie en la biodiversidad. El titular del Ejecutivo entrerriano concluyó asegurando que el crecimiento de las comunidades depende de potenciar sus saberes históricos, ratificando el compromiso de acompañar a una actividad que es orgullo y marca registrada de la provincia ante el mundo.