Cómo ahorrar hasta $25.000 en nafta combinando apps y bancos

Tras los últimos aumentos de mayo, las promociones de las petroleras y los reintegros de las billeteras virtuales se convirtieron en aliados clave para aliviar el bolsillo de los conductores argentinos.

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El bolsillo de los automovilistas argentinos sumó una nueva presión tras las recientes actualizaciones de precios en los combustibles. Moverse en auto exige hoy una ingeniería financiera que va más allá de buscar la estación de servicio más cercana. En esta segunda quincena de mayo, la clave para mitigar el impacto de las subas radica en planificar las cargas y aprovechar el combo de descuentos que ofrecen las petroleras junto a las entidades bancarias.

Con rebajas directas, días específicos de beneficio y topes de reintegro mensuales, los conductores pueden alcanzar un ahorro que pisa los $25.000 al mes. A continuación, el mapa detallado de los beneficios vigentes para cargar el tanque cuidando el presupuesto.

El mapa de descuentos por petrolera (Apps Oficiales)

Las aplicaciones de las estaciones de servicio son el punto de partida obligatorio para empezar a sumar rebajas:

YPF (App YPF): 10% de descuento todos los días en combustibles Infinia pagando con dinero en cuenta. 3% adicional si se utiliza el sistema de autodespacho en estaciones habilitadas. 6% extra para cargas nocturnas (de 0 a 6 de la mañana).

Shell (Shell Box): 10% de descuento los días miércoles en la línea V-Power . Tope semanal de reintegro: $4.000.

Puma Energy (Puma Pris): 10% de descuento los miércoles en nafta súper, premium e Ion Diesel (hasta 50 litros por carga). Programa de puntos: Permite acumular puntaje para canjear por órdenes de compra de hasta $20.000.

Axion Energy (App ON): 10% de descuento los lunes y viernes en la línea Quantium . Topes mensuales: Oscilan entre $6.500 y $12.000, según el nivel de consumo del usuario en la app.



Bancos y billeteras virtuales: la clave para potenciar el ahorro

El verdadero salto en el ahorro se logra cuando estos beneficios de las marcas se cruzan con las promociones bancarias disponibles en mayo:

Banco Nación (BNA+): 20% de reintegro los viernes en YPF, Axion y Puma (Tope mensual: $10.000). 25% de reintegro en Shell (Tope mensual: $13.000).

Banco Macro (a través de MODO): 20% de descuento base los días miércoles. 30% de descuento para clientes premium (Permite alcanzar el tope máximo del mercado de hasta $25.000 mensuales).

Mercado Pago: 30% de descuento en la primera carga del mes realizada los días lunes, utilizando la tarjeta de crédito física de la plataforma. Tope de devolución: $6.000.

