Paraná: hallaron sin vida a un enfermero en el interior de su vivienda

El trabajador de la salud no se había presentado a su turno en el Hospital San Martín. Sus familiares ingresaron a la casa de la zona sureste y descubrieron el cuerpo; la Justicia investiga una presunta sobredosis.

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Un trágico hecho conmociona a la comunidad médica y a los vecinos de la capital entrerriana tras el hallazgo sin vida de un enfermero de 49 años dentro de su propiedad. El hallazgo se produjo en una vivienda situada en las inmediaciones de calles Gobernador Parera y Carlos María Onetti, en el sector sureste de Paraná, luego de que se encendieran las alarmas por su repentina ausencia laboral.

El hombre, identificado como Flavio Schiavoni, debía ingresar a cumplir sus funciones en el Hospital San Martín a las 14 horas, pero nunca se presentó a tomar la guardia. Ante la falta de respuestas y la preocupación de sus compañeros de trabajo, desde el nosocomio se comunicaron con la hija del efector de salud, quien reside en Santa Fe. Tras el aviso, la joven junto a un hermano del enfermero acudieron de inmediato al domicilio para constatar qué había ocurrido.

Al llegar al lugar y notar que nadie respondía a los llamados, el familiar decidió forzar un acceso trasero de la casa para poder ingresar. Una vez en el interior de la vivienda, encontraron al trabajador de la salud acostado sobre su cama, ya sin signos vitales.

En el lugar del hecho se montó un importante operativo tras la intervención del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien ordenó el despliegue del Gabinete Completo de Policía Científica, el médico policial y los Bomberos Zapadores. Durante la inspección de la escena, los peritos secuestraron jeringas, ampollas e inyectables descartables, entre ellos una ampolla rotulada como «Femfentanilo». A raíz de estos elementos hallados junto al cuerpo, una de las principales hipótesis que manejan las autoridades judiciales y policiales apunta a una posible sobredosis.

Asimismo, en el marco del registro del inmueble, los uniformados encontraron oculta un arma de fuego calibre .22. Por disposición de la Fiscalía interviniente, todos los elementos secuestrados fueron derivados a los laboratorios periciales para su correspondiente análisis científico, mientras que el cuerpo de Schiavoni fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia que determinará con precisión las causas del deceso.(Con información de Ahora)