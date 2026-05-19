Operativo especial en Ushuaia para rastrear el origen del hantavirus en el crucero HV Hondius

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Las autoridades sanitarias argentinas han intensificado las investigaciones en torno al brote de hantavirus detectado en el crucero HV Hondius mediante la puesta en marcha de un riguroso operativo especial en la ciudad de Ushuaia. La tarea está liderada por un equipo de especialistas de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Doctor Carlos Malbrán, quienes se trasladaron a Tierra del Fuego para trabajar de forma conjunta con el Ministerio de Salud provincial en zonas estratégicas seleccionadas bajo estrictos criterios epidemiológicos y ecológicos.

El núcleo de la investigación ambiental consiste en la captura de roedores silvestres considerados potenciales transmisores de la enfermedad, entre los que se destacan las especies Oligoryzomys longicaudatus, Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea. Para llevar a cabo este procedimiento, el personal técnico utiliza trampas especiales que se colocan durante la noche y se revisan al amanecer. Debido a la peligrosidad del patógeno, los científicos operan bajo estrictos protocolos de bioseguridad que incluyen el uso de mamelucos descartables, antiparras, mascarillas de alta eficiencia y sistemas de respiración autónoma.

Una vez recolectados los ejemplares, son trasladados a un laboratorio de campaña donde se realizan las extracciones de sangre y tejidos. Estas muestras biológicas se conservan a temperaturas extremas para ser enviadas de inmediato al laboratorio central del Instituto Malbrán en Buenos Aires. Allí se ejecutan análisis serológicos para detectar anticuerpos y, en caso de resultar positivos, se aplican técnicas moleculares de RT-PCR y secuenciación genética con el objetivo de identificar el genoma viral y determinar las características específicas de la cepa circulante.

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De forma paralela al desarrollo de este operativo, que se extenderá por el lapso de una semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un informe sobre el estado de la situación global del brote. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que hasta el momento se han notificado 10 contagios y tres fallecimientos asociados a este evento. Si bien la entidad internacional advirtió que podrían aparecer nuevos casos en los próximos días debido a los períodos de incubación, remarcó que el riesgo general continúa siendo bajo gracias a las medidas de contención implementadas, las cuales avanzan en paralelo a la desinfección programada del navío en los Países Bajos.