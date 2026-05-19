Fuerte choque entre un auto y una moto dejó a dos personas heridas en Strobel

El accidente de tránsito ocurrió al caer la tarde de este lunes en la intersección de Avenida La Florida y Presidente Perón.

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Un siniestro vial registrado en las últimas horas en la localidad de Strobel movilizó a los servicios de emergencia y terminó con dos jóvenes hospitalizados. El hecho ocurrió durante el atardecer de este lunes, en la intersección de Avenida La Florida y Presidente Perón.

Efectivos de la Comisaría de Strobel se encontraban desarrollando un operativo rutinario de prevención pública cuando fueron alertados sobre la colisión. Al arribar de urgencia al lugar del hecho, los uniformados constataron que el choque fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Bora, el cual era conducido por un joven de 20 años, y una motocicleta Gilera de 110 centímetros cúbicos. En el rodado de menor porte se desplazaban dos hombres de 30 y 19 años de edad, quienes se llevaron la peor parte tras el impacto.

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A raíz de los golpes sufridos en la caída, ambos motociclistas debieron recibir asistencia inmediata. Según las precisiones recolectadas por la redacción de Informe Litoral, los heridos fueron trasladados al nosocomio local, donde el personal médico constató que afortunadamente presentaban lesiones de carácter leve, quedando bajo observación preventiva.

En el sitio del accidente también se realizaron las actuaciones habituales para este tipo de episodios. Con el objetivo de determinar las causales mecánicas y las responsabilidades del siniestro, el Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso y ordenó de inmediato el trabajo de los peritos del área de Policía Científica, quienes llevaron a cabo el relevamiento y las pericias correspondientes en la escena.