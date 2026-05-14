Avanza el plan Paraná 100% LED con nuevas luminarias en zona este de la ciudad

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El programa municipal Paraná 100% LED continúa extendiendo su cobertura con el objetivo de completar la renovación del alumbrado público en todo el territorio de la capital entrerriana para finales de este año. En una reciente intervención, equipos de la comuna trabajaron en la zona este, puntualmente sobre las calles Juan del Campillo, Los Dragones de Entre Ríos y Nicanor Molina, en el tramo que conecta con avenida Almafuerte. Allí se procedió al reemplazo de los viejos sistemas de sodio por 35 nuevas columnas y artefactos lumínicos de última generación.

Durante una recorrida por el sector, la intendenta Rosario Romero destacó que la iniciativa se financia íntegramente con recursos propios de la ciudad y puso de relieve que las tareas son ejecutadas por personal municipal de la sección de Alumbrado. La jefa comunal subrayó que este cambio tecnológico permite que los vecinos puedan transitar con una visibilidad similar a la luz del día, lo que impacta de manera directa en la prevención del delito y la seguridad vial. Asimismo, solicitó la colaboración de la ciudadanía para reportar cualquier manipulación irregular de las columnas y así evitar hechos de vandalismo.

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Desde el punto de vista técnico, la instalación de estos dispositivos —modelo SX100— representa un salto cualitativo en la infraestructura urbana. Además de brindar una mayor potencia lumínica, la tecnología LED genera un ahorro energético superior al 50%, consolidando a Paraná como una ciudad más sostenible y eficiente en el uso de sus recursos. Esta mejora en la calidad del servicio fue celebrada por referentes vecinales de la zona, quienes señalaron que la transformación del entorno es notable y mejora sensiblemente la vida cotidiana de las familias.

El operativo, que contó con la presencia del secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, se suma a otros frentes de trabajo que se mantienen activos en distintos barrios.(Informe Litoral)