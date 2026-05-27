Entre Ríos y Santa Fe firmaron un acuerdo de hermanamiento en Libertador San Martín

El gobernador de Rogelio Frigerio participó junto a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de la firma del acuerdo de hermanamiento entre la comuna de Las Tunas (Santa Fe) y el municipio de Libertador San Martín, en el marco del programa Ciudades Hermanadas de la Región Centro.

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El acto se desarrolló este miércoles en Libertador San Martín y contó con la participación de autoridades locales, entre ellas el presidente comunal de Las Tunas, Fernando Merke, y el intendente de la localidad entrerriana, Darío Heinze.

En la oportunidad, el mandatario entrerriano subrayó que este encuentro es «una historia de hermanos» cimentada en la esperanza y en valores compartidos como la honestidad, la honradez y el progreso a partir del trabajo. Hizo especial hincapié en la necesidad de reivindicar los lazos humanos en la política para generar una agenda de desarrollo y consideró que la buena relación y comunicación entre los dirigentes es lo que permite «reconciliar a los políticos con una sociedad que nos ha perdido la confianza».

En su discurso, Frigerio resaltó el papel estratégico de la Región Centro, a la que definió como la más importante del país, y expresó su anhelo de que Argentina adopte la cultura del esfuerzo que surge de esta zona. «Tenemos la esperanza de que vuelva el federalismo y de que la Argentina adopte esta cultura que nos impulsa hacia el desarrollo», afirmó.

Finalmente, el gobernador destacó a la educación como un pilar fundamental de la identidad entrerriana, algo que lleva en su «ADN», y dijo que este hermanamiento formal es una oportunidad para reafirmar el compromiso de ubicar a la provincia como un referente en la formación de su gente. «Estamos convencidos de que nuestra región da para más y que Entre Ríos da para mucho más», concluyó

Por su parte, el gobernador Pullaro señaló el profundo vínculo histórico y cultural que une a su provincia con Entre Ríos, calificando el encuentro como un «hecho fundacional» impulsado por la identidad compartida y el potencial de ambas jurisdicciones. El mandatario santafesino enfatizó el rol estratégico que asumen en el escenario nacional al afirmar: «Nosotros representamos al interior productivo, la fuerza del trabajo». En ese sentido, reivindicó las raíces federales de la región y ponderó la cooperación colectiva como un vector de transformación, señalando que «la salida de la República Argentina es la regionalización y que a través de la regionalización y de la asociación colectiva nosotros podemos mostrarle a todo nuestro país que hay un modelo distinto».

Además, estuvieron presentes en el acto el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, Carlos Marí; y los presidentes de la Región Centro de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, Atilio Benedetti, Juan Carlos Massei y Claudia Giaccone, entre otros. }

El convenio establece que Las Tunas y Libertador San Martín quedan declaradas como «ciudades hermanas» y habilita la implementación de programas conjuntos en áreas estratégicas como educación, salud, cultura, turismo y preservación del patrimonio histórico y arquitectónico.

El acuerdo formalizó el vínculo histórico entre ambas comunidades, cuyo origen común se remonta a los inicios del proyecto educativo adventista, cuando el primer colegio funcionó en Las Tunas mientras se construían las instalaciones en Entre Ríos. Ese proceso dio lugar a la conformación de la actual Universidad Adventista del Plata y generó lazos sociales, culturales y familiares que perduran hasta la actualidad. Asimismo, ambas localidades comparten características vinculadas a la inmigración europea, el desarrollo de economías regionales agropecuarias y lecheras, y una fuerte identidad asociada a la educación, la salud y el trabajo comunitario.

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