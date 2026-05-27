Murió un niño de 8 años tras atragantarse con una bolita de vidrio

A pesar del rápido operativo de traslado en código rojo hacia un centro de mayor complejidad y de los intensos esfuerzos de los equipos médicos, no lograron revertir la obstrucción respiratoria.

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Un niño de 8 años perdió la vida tras sufrir una grave obstrucción de sus vías aéreas luego de atragantarse de manera accidental con una bolilla. El trágico episodio se registró en la localidad santafesina de Grütly, ubicada a unos 230 kilómetros de la ciudad de Rosario. El hecho generó una honda conmoción en toda la comunidad local y movilizó un rápido procedimiento de asistencia médica para intentar salvar al menor.

Ante la emergencia, el niño fue asistido en primera instancia por la médica de guardia de Grütly, quien intervino de forma inmediata para brindar los primeros auxilios. Sin embargo, debido a la complejidad y la gravedad del cuadro respiratorio, las autoridades sanitarias dispusieron un traslado urgente en código rojo hacia el Samco “Dr. Alonso Criado” de la ciudad de Esperanza, el centro de salud de mayor complejidad más cercano.

El operativo de traslado fue coordinado por la central operativa del 107 de Esperanza y requirió un despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad. Agentes de tránsito de la Municipalidad y efectivos de la policía implementaron una «burbuja de seguridad» vial para abrir paso y agilizar el recorrido de la ambulancia en la ruta y en los accesos urbanos, ganando minutos clave para el arribo de la unidad sanitaria.

Al ingresar al efector público de Esperanza, el equipo médico de la institución implementó de forma inmediata intensas maniobras de reanimación y desobstrucción para intentar liberar la vía aérea del pequeño. Pese a los esfuerzos desplegados por los profesionales de la salud, el menor falleció poco después de ingresar al hospital debido al prolongado tiempo de privación de oxígeno.

Fuentes oficiales del centro de salud de Esperanza confirmaron posteriormente que el niño presentaba un objeto alojado firmemente en las vías respiratorias que impedía por completo el paso del aire. Según detallaron los médicos, el elemento causante de la asfixia era una bolita de vidrio que quedó atascada en la zona de la glotis, una estrecha abertura de la laringe, lo que tornó inviables los intentos por revertir el cuadro de manera mecánica en la urgencia.