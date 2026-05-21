General Ramírez: modifican el cronograma de recolección de residuos por el feriado de la Revolución de Mayo

Con motivo del próximo feriado nacional en conmemoración de la Revolución de Mayo, la Municipalidad de General Ramírez dio a conocer el cronograma especial diseñado para la prestación del servicio de recolección de residuos en la ciudad, con el objetivo de que la comunidad pueda planificar el retiro de sus bolsas y mantener la higiene urbana.
Desde la comuna informaron de manera oficial que el próximo lunes 25 de mayo no habrá recolección de residuos en ningún sector de la localidad. Por este motivo, se solicita especialmente a los frentistas evitar sacar la basura a la vía pública durante esa jornada, previniendo así la acumulación en las veredas y posibles desparramos.
El servicio se reanudará con total normalidad el martes 26 de mayo, jornada en la que las cuadrillas municipales volverán a realizar sus recorridos habituales para retirar los desechos domiciliarios acumulados.
Finalmente, las autoridades locales hicieron un pedido puntual respecto a la separación en origen y el cuidado ambiental: solicitaron a los vecinos guardar todos los materiales reciclables para el viernes 29 de mayo, día en que se focalizará la recolección diferenciada de estos elementos.(Informe Litoral)