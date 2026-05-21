Entre Ríos lanzó «Raíces», un nuevo plan de créditos para vivienda que elimina los sorteos

A través del IAPV, la provincia presentó un cambio de paradigma habitacional con financiamiento en Unidades de Vivienda (UVI), evaluación continua de los postulantes y prioridad para los inscriptos históricos.

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Durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, junto a las autoridades del Instituto Autóctono de Planeamiento y Vivienda (IAPV), el Gobierno de Entre Ríos presentó oficialmente «Raíces», una nueva política habitacional que reemplaza el tradicional sistema de sorteos por un modelo de evaluación continua. Esta iniciativa busca optimizar los recursos públicos, agilizar el acceso a la vivienda y ofrecer mayor previsibilidad a las familias entrerrianas, garantizando además la finalización de todas las obras que ya fueron iniciadas en la provincia.

El nuevo esquema introduce modificaciones estructurales respecto a los criterios de selección de los beneficiarios. A partir de ahora, quienes cumplan con las condiciones requeridas avanzarán en el proceso mediante la validación directa de su documentación, situación económica y capacidad de pago, eliminando el factor del azar. Asimismo, el programa amplía el universo de destinatarios al permitir la postulación de personas solas sin la obligación de conformar un grupo familiar, al tiempo que flexibiliza las condiciones laborales exigiendo una antigüedad mínima de tan solo seis meses.

La línea de financiamiento del programa Raíces contempla dos operatorias específicas ajustadas por Unidades de Vivienda (UVI) y sin tasa de interés, con un tope de afectación que no superará el 20 por ciento de los ingresos de los solicitantes. La primera opción está destinada a la construcción de vivienda en terreno propio con un financiamiento de hasta 46.000 UVI, equivalentes a unos 65 millones de pesos, para unidades de hasta 70 metros cuadrados. La segunda alternativa se orienta a la terminación, ampliación o refacción de inmuebles con un tope de hasta 20.000 UVI, lo que representa aproximadamente 27,9 millones de pesos.

Para acceder a estos créditos, los interesados deben ser mayores de 18 años, residir en la provincia de Entre Ríos y acreditar ingresos formales de entre 2 y 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, es requisito indispensable estar anotado en el Registro de Demanda Habitacional del organismo con los datos actualizados, y demostrar la titularidad del terreno o inmueble según la línea a la que se aspire.

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En esta fase inicial de implementación, las autoridades confirmaron que se priorizará a un padrón existente de 2.390 personas que ya estaban registradas en el sistema anterior y no habían resultado beneficiadas, quienes ya están siendo contactadas por correo electrónico. No obstante, la inscripción ya se encuentra abierta para nuevos postulantes, quienes pueden realizar el trámite de manera digital y encontrar toda la información correspondiente a través del sitio web oficial del gobierno provincial en entrerios.gov.ar/raices/.