La Jefatura Departamental Nogoyá desplegó con éxito el «Operativo Blindaje»

En el marco de una estrategia integral de seguridad pública que abarcó de manera simultánea los 17 departamentos de Entre Ríos, la Jefatura Departamental Nogoyá formó parte activa del denominado «Operativo Blindaje«. La movilización de las fuerzas de seguridad, que se extendió desde las 18:30 hasta las 21:00, estuvo coordinada a nivel central por el gobernador de la provincia, el ministro de Seguridad y el jefe de la Policía de Entre Ríos. En el plano local, el despliegue replicó estas directivas en cada una de las localidades del departamento Nogoyá, afectando recursos humanos y móviles de todas sus divisiones con el fin de optimizar el control vehicular y la prevención en la vía pública.
Tras la finalización de las tareas, las autoridades policiales confirmaron un balance altamente positivo en lo que respecta a la seguridad urbana del territorio. De acuerdo con el reporte oficial enviado a Informe Litoral, el procedimiento nocturno arrojó como resultado la correcta identificación de más de 100 personas y la retención de ocho motovehículos por diversas infracciones a las normativas de tránsito vigentes, sumado a distintas intervenciones preventivas que se coordinaron a partir de las visualizaciones del centro de monitoreo local.
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Este fuerte despliegue en las calles del departamento no se trató de un hecho aislado, sino que representa el punto de partida de una planificación mucho más amplia. Desde la Jefatura Departamental anticiparon que esta importante movilización constituye el inicio de una serie de operativos estratégicos que continuarán desarrollándose de manera intensa durante todo el próximo fin de semana, buscando consolidar la presencia policial y llevar mayor tranquilidad a los vecinos de la región.