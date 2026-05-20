Diamante: fue detenido tras invadir una propiedad e intentar esconderse

Facebook Twitter WhatsApp

Un joven de 25 años fue detenido en Diamante tras ingresar ilegalmente a una vivienda en la zona de calles Chacabuco y Urquiza. El personal del Comando Radioeléctrico, que realizaba tareas de prevención en el lugar en la tarde del martes, fue alertado sobre la presencia del intruso y acudió rápidamente al sector.

Según los datos policiales suministrados a Informe Litoral, el sospechoso ya había escapado de la primera propiedad al notar la cercanía de los uniformados, pero fue localizado a los pocos metros dentro de la casa de un familiar, donde pretendía ocultarse. Tras el procedimiento, el Ministerio Público Fiscal dispuso la inmediata detención del implicado, quien quedó alojado en la Alcaidía Policial imputado por el delito de Violación de Domicilio en flagrancia.