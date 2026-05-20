Acto por el 25 de Mayo en General Ramírez

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La localidad de General Ramírez, en el departamento Diamante, ya tiene todo programado para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Las autoridades municipales confirmaron la organización de la ceremonia central, que reunirá a los vecinos, escuelas e instituciones locales para recordar la gesta patria de 1810.

De acuerdo con el cronograma oficial, la celebración principal se llevará a cabo este lunes 25 de mayo a partir de las 10:30. El punto de encuentro elegido para el desarrollo de la actividad es el Boulevard San Martín, frente a la Plaza de la Madre.

Por último, desde el municipio señalaron que están atentos al pronóstico del tiempo. Para evitar suspensiones, se dispuso que en caso de lluvia el encuentro se trasladará a las instalaciones de la Casa de la Cultura, asegurando así que los festejos se puedan realizar bajo techo.(Informe Litoral)