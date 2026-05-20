Detuvieron a un hombre con cocaína en Paraná tras intentar refugiarse en una vivienda

Uno de los sospechosos escapó corriendo al ver a la patrulla, mientras que el otro fue identificado en el lugar y recuperó la libertad por disposición de la justicia.

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Un operativo de prevención y seguridad ciudadana terminó con un hombre detenido en la capital entrerriana luego de que la policía le secuestrara dosis de estupefacientes entre sus pertenencias. El episodio se registró en las calles de la zona este de Paraná, donde la Jefatura Departamental venía reforzando las recorridas preventivas de sus agentes en modalidad peatonal.

De acuerdo con los datos recabados por Informe Litoral, el procedimiento se inició cuando los efectivos divisaron a dos individuos en una actitud que llamó su atención. Al percatarse de la cercanía de la patrulla, uno de ellos escapó corriendo e intentó ingresar por la fuerza a una vivienda particular para evitar ser identificado. La rápida reacción policial permitió frenar su marcha antes de que lograra meterse a la propiedad.

Al realizarle el palpado de seguridad por encima de la ropa, los uniformados hallaron oculto entre sus prendas un envoltorio con una sustancia blanca compacta. En tanto, el segundo sospechoso también fue retenido a los pocos metros, aunque la requisa sobre este último arrojó resultados negativos.

Ante la sospecha de estar frente a una infracción a la ley de drogas, se convocó de urgencia a los especialistas de la Dirección de Toxicología. Los peritos químicos realizaron el reactivo de campo sobre el material incautado y confirmaron que se trataba de cocaína, con un pesaje definitivo de 4,2 gramos.

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El escenario fue transmitido de inmediato al fiscal en turno, quien convalidó el accionar policial y, con respecto al portador de la sustancia, ordenó su detención formal y el traslado hacia la Alcaidía de Tribunales, imputado por la tenencia del estupefaciente. Por su parte, la justicia dispuso el secuestro de la droga y que el acompañante del detenido sea identificado en el lugar antes de recibir el alta de libertad.