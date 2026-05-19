Sigue el tiempo estable y frío en la región

Las heladas son parte del paisaje y este martes no es la excepción. No obstante, para el mediodía el sol le pone su calor y hacia la noche vuelve a bajar la temperatura. La mínima para esta jornada estaba prevista en 5 y la máxima en 19 grados.

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Con cielo mayormente despejado, la Semana de Mayo se caracteriza por el frío en la región. Para este martes la mínima estaba prevista en 5 y la máxima en solo 19 grados. Es decir, que hacia el mediodía y siesta estará ideal para estar al sol y ventilar los ambientes para prevenir enfermedades respiratorias. El cielo permanecerá mayormente despejado y nuevamente heló, un fenómeno normal en esta época del año.

Cómo seguirá el tiempo

Desde el miércoles en adelante, el Servicio Meteorológico Nacional –SMN– prevé que aparezcan algunas nubes pero el sol prevalecerá durante toda la semana y las lluvias por ahora están lejos.

Las temperaturas mínimas seguirán en un dígito y las máximas no alcanzarán los 20 grados, con leves variaciones durante algunas jornadas. Es decir, el frío llegó para quedarse, al menos por esta semana. (Informe Litoral)

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