Shell actualizó sus precios en Paraná: cuánto cuesta cargar combustible desde este miércoles

La petrolera aplicó subas de hasta 0,71% en sus estaciones de servicio y la V-Power ya superó los $2.400.

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A pesar del acuerdo vigente que limita el traslado de las variaciones internacionales del petróleo al surtidor hasta mediados de mayo, los precios de los combustibles volvieron a moverse en la capital entrerriana. Este miércoles, la red de estaciones Shell en Paraná ajustó sus valores basándose en componentes impositivos y el costo de los biocombustibles.

En un relevamiento realizado en la zona de las Cinco Esquinas, se confirmó que los incrementos oscilan entre el 0,40% y el 0,71% según el tipo de producto. Con este nuevo ajuste, la pizarra de precios quedó conformada de la siguiente manera:

Nafta Súper: $2.179 por litro (registró un aumento del 0,46%).

V-Power Nafta: $2.415 por litro (registró un aumento del 0,71%).

Fórmula Diesel: $2.343 por litro (registró un aumento del 0,69%).

V-Power Diesel: $2.519 por litro (registró un aumento del 0,40%).