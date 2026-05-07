Lanzan créditos de hasta 72 cuotas para la compra de motos en un mercado que no para de crecer

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La venta de motovehículos se consolidó como una de las alternativas de movilidad más eficaces en el país, impulsada por un crecimiento sostenido durante los primeros meses del año 2026. En este contexto, el acceso a nuevas unidades se vio facilitado por la aparición de líneas de crédito con cuotas fijas, donde el Banco Nación tomó el liderazgo ofreciendo planes de hasta 72 meses con tasas que rondan el 50%. Esta herramienta financiera permite adquirir modelos populares como la Mondial Ld Max 110 por cuotas de $94.095 o la Yamaha FZ 3.0 con pagos mensuales de $403.366, facilitando tanto el uso recreativo como el laboral.

Los números del sector reflejan un momento de gran dinamismo. Según el último informe de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), durante el primer trimestre de este año se patentaron 222.871 unidades, lo que representa un salto significativo frente a las 153.460 registradas en el mismo periodo de 2025. Este incremento, que supera el 45% interanual, tuvo su punto máximo en el mes de marzo, cuando se quebró la barrera de los 80.000 patentamientos mensuales, confirmando que la moto es hoy el vehículo de preferencia para miles de usuarios que buscan economía y agilidad.

Un dato central de este fenómeno es el predominio absoluto de la industria local. De acuerdo a las cifras oficiales, el 97% de las motos vendidas son de origen nacional, lo que refuerza el peso de las terminales instaladas en el país. En cuanto a las cilindradas, el segmento de 101 a 250 cc concentra más del 90% de las operaciones, siendo las unidades de baja cilindrada las más elegidas para el traslado urbano cotidiano, aunque también se observa un nicho activo en modelos de mayor porte destinados al disfrute al aire libre.

La combinación de una producción local robusta y la disponibilidad de financiamiento a largo plazo transformó a la moto en un objeto de consumo masivo que sigue ganando terreno. Con opciones que van desde los modelos económicos de 110 cc hasta unidades de altas prestaciones, el mercado proyecta un año récord, apoyado en la necesidad de los usuarios de encontrar medios de transporte sustentables frente a la estabilización macroeconómica que atraviesa el país.