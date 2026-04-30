Ramírez: anunciaron cambios en la recolección de residuos por el feriado del 1º de mayo

No habrá servicio el viernes y se solicita a los vecinos no sacar los reciclables hasta el martes.

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Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador, la Municipalidad de General Ramírez ha dado a conocer el esquema de funcionamiento de los servicios públicos para este fin de semana largo. La Secretaría de Servicios Urbanos confirmó que el cronograma de recolección de residuos domiciliarios sufrirá modificaciones puntuales para permitir el descanso del personal encargado del área.

De acuerdo al comunicado oficial emitido por las autoridades locales, este viernes 1° de mayo no habrá servicio de recolección en ninguna zona de la ciudad. Por este motivo, se solicita encarecidamente a la población evitar el retiro de bolsas de residuos a la vía pública durante esa jornada, con el fin de mantener la higiene urbana y evitar que la basura se disperse.Un punto clave del anuncio tiene que ver con los materiales reciclables. Desde el municipio se pidió a los vecinos que conserven los elementos de recolección diferenciada dentro de sus hogares y recién los saquen el próximo martes 5 de mayo, fecha en la que se retomará el circuito habitual para este tipo de desechos.

Por otro lado, se aclaró que el día sábado 2 de mayo la actividad volverá a su cauce normal. Los camiones recolectores realizarán sus recorridos en los horarios y zonas habituales, garantizando la regularización total del servicio tras el feriado nacional.(Informe Litoral)

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