Facebook Instagram TikTok X Youtube
Inicio Policiales Operativos policiales del fin de semana: intenso despliegue de prevención en todo...

Operativos policiales del fin de semana: intenso despliegue de prevención en todo el Departamento Diamante

La Jefatura Departamental reforzó la seguridad mediante controles rotativos en áreas urbanas, barrios y zonas rurales para proteger a vecinos y productores.

Durante este último fin de semana, la Jefatura Departamental de Diamante desplegó una serie de operativos estratégicos con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención en toda la jurisdicción. Según se expresó a Informe Litoral, las fuerzas policiales implementaron retenes de control y presencias rotativas en diversos horarios, priorizando la vigilancia en los barrios y los espacios públicos de mayor concurrencia. Esta planificación permitió una cobertura dinámica en las zonas urbanas, respondiendo de manera efectiva a las necesidades de seguridad de los habitantes de las distintas localidades.

El despliegue policial también alcanzó con fuerza a las aldeas y los loteos que integran el departamento. En estos sectores, se replicaron los controles de identificación de personas y verificación de vehículos en tránsito, asegurando que la prevención llegue a cada rincón de la zona residencial.

Por otro lado, la labor de vigilancia se extendió al ámbito rural en un trabajo conjunto con la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales. Los efectivos realizaron recorridas por las zonas de campo y caminos internos, llevando tranquilidad a los residentes y productores rurales del Departamento Diamante.

Artículos relacionadosMás del autor

© WEByRADIO.ar
Te recomendamos leer:
Policiales

Nogoyá: un motociclista sufrió lesiones graves tras chocar contra un automóvil

WhatsApp chat