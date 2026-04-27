Operativos policiales del fin de semana: intenso despliegue de prevención en todo el Departamento Diamante

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Durante este último fin de semana, la Jefatura Departamental de Diamante desplegó una serie de operativos estratégicos con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención en toda la jurisdicción. Según se expresó a Informe Litoral, las fuerzas policiales implementaron retenes de control y presencias rotativas en diversos horarios, priorizando la vigilancia en los barrios y los espacios públicos de mayor concurrencia. Esta planificación permitió una cobertura dinámica en las zonas urbanas, respondiendo de manera efectiva a las necesidades de seguridad de los habitantes de las distintas localidades.

El despliegue policial también alcanzó con fuerza a las aldeas y los loteos que integran el departamento. En estos sectores, se replicaron los controles de identificación de personas y verificación de vehículos en tránsito, asegurando que la prevención llegue a cada rincón de la zona residencial.

Por otro lado, la labor de vigilancia se extendió al ámbito rural en un trabajo conjunto con la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales. Los efectivos realizaron recorridas por las zonas de campo y caminos internos, llevando tranquilidad a los residentes y productores rurales del Departamento Diamante.