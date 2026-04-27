Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al régimen RINI

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El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, informó que un total de 125 empresas ya han presentado sus proyectos de inversión para acogerse a los beneficios del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Esta herramienta, gestionada por la Secretaría de Industria, tiene como objetivo central la generación de condiciones seguras para la creación de 1.700 nuevos empleos privados genuinos en toda la provincia.

Al poner en contexto el impacto de la medida, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, señaló que esta política forma parte de una visión establecida por el gobernador Rogelio Frigerio. Según el funcionario, el Estado busca poner el foco en generar el escenario adecuado para que el desarrollo, la inversión y el empleo privado sean los motores de la economía bajo este nuevo marco de trabajo.

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Los proyectos presentados por las 125 firmas abarcan una amplia variedad de rubros estratégicos, entre los que se destacan transporte, industria, salud, turismo, economía circular, fibra óptica y la producción de aves y cerdos. En cuanto a la distribución territorial, el departamento Paraná encabeza el listado con el 37,9 por ciento de las inversiones, seguido por Gualeguaychú con el 18,8 por ciento y Gualeguay con el 11,9 por ciento, extendiéndose también hacia Federación, Diamante, Colón y La Paz.

Por su parte, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, afirmó que el sector empresarial ha comprendido los beneficios fiscales del RINI y ha elegido a Entre Ríos para radicar sus capitales. En ese sentido, desde el ámbito privado destacan que el régimen funciona como un fuerte incentivo para la expansión; tal es el caso de la empresa Internet Services, cuyos directivos manifestaron que la aprobación de esta herramienta les permitió ampliar sus planes de conectividad gracias al alivio fiscal recibido.