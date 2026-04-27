Paraná: habilitaron media calzada en la intersección con calle Rioja para mejorar la transitabilidad

La Municipalidad dispuso la apertura del tránsito en el cruce con calle Rioja tras avanzar con las tareas de fresado, hormigonado y refuerzo de la estructura vial.

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La Municipalidad de Paraná concretó la habilitación de media calzada en la intersección con calle Rioja, permitiendo retomar el flujo vehicular de manera progresiva en este sector estratégico de la ciudad. Las acciones desarrolladas por los equipos técnicos comprenden la intervención profunda de los paquetes estructurales, además de las tareas de fresado y hormigonado del badén, procesos que resultan vitales para consolidar la calzada y asegurar la durabilidad de las reparaciones a largo plazo.

Esta medida representa un paso estratégico en el desarrollo de la obra, cuyo eje principal es mejorar la transitabilidad y garantizar una mayor seguridad tanto para los conductores como para los peatones que circulan por la zona. Al habilitar un sector de la vía en el cruce mencionado, se busca optimizar la dinámica del tránsito urbano mientras se completan las etapas restantes del proyecto integral de mejora de la red vial local.

Debido a que los trabajos continúan en ejecución sobre la calzada restante, las autoridades municipales solicitan a los vecinos circular con extrema precaución por la zona de calle Rioja. Resulta fundamental respetar la señalización ubicada en el lugar para resguardar la integridad de los trabajadores y evitar inconvenientes en el tránsito, asegurando que la finalización de la obra se realice bajo los estándares de seguridad previstos.(Informe Litoral)