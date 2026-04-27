Crespo: de un conflicto entre conocidos a un arresto por drogas

Según supo Informe Litoral, una investigación iniciada por una situación de amenazas terminó con el hallazgo de estupefacientes y el traslado de un joven a la Alcaidía.

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Lo que comenzó como una denuncia por un violento altercado doméstico en la ciudad de Crespo derivó en un importante procedimiento con resultados inesperados. Según supo Informe Litoral, el hecho se originó en la madrugada del domingo cuando un joven de 22 años denunció que un conocido irrumpió en su casa de Barrio Guadalupe para amedrentarlo. A partir de ese momento, los investigadores trabajaron para localizar al responsable, logrando obtener una orden judicial para registrar su domicilio.

Durante el operativo realizado por la tarde, los efectivos no solo buscaron indicios del conflicto original, sino que encontraron cannabis sativa y un picador dentro de la vivienda. Además del hallazgo de las sustancias, el personal policial procedió al secuestro de un teléfono celular, elemento que será sometido a pericias técnicas para aportar nuevos datos a la causa que ahora suma una investigación por tenencia de estupefacientes.

Ante los resultados obtenidos en el inmueble, la justicia ordenó la detención inmediata del morador de 27 años. El sujeto fue trasladado hacia los Tribunales de Paraná, donde permanecerá alojado mientras se resuelven los pasos legales a seguir. El caso generó sorpresa en la zona, ya que una situación de convivencia vecinal terminó exponiendo una actividad vinculada a la ley de estupefacientes.