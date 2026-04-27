Crucesitas Tercera: secuestraron una escopeta tras un ataque que habría dejado un perro muerto y otros dos heridos

Facebook Twitter WhatsApp

Se inició una investigación judicial en la zona rural de Crucesitas Tercera por la presunta infracción a la Ley de Maltrato Animal, tras un episodio ocurrido hace diez días. La causa comenzó a raíz de la denuncia de una vecina del lugar, quien manifestó que tres de sus perros resultaron heridos, uno de los cuales murió, luego de la intervención de un tercero en su propiedad.

Según pudo saber Informe Litoral, el hecho se produjo cuando los perros de la denunciante atacaban a un cerdo. Ante esta situación, la mujer solicitó ayuda a un vecino de 28 años, quien habría intervenido utilizando una escopeta y un arma blanca. La acción del hombre habría provocado las lesiones graves en los animales y el posterior deceso de uno de ellos, motivo por el cual se dio intervención a la Justicia.

Por disposición de la fiscalía actuante, personal de la Comisaría de Lucas González y de la División Policía Científica trabajaron en el lugar realizando las pericias de rigor. Asimismo, un médico veterinario de la repartición policial evaluó el estado de salud de los animales heridos para incorporar el informe médico a las actuaciones.

En el marco del procedimiento, las autoridades identificaron al presunto autor del hecho y procedieron al secuestro formal de una escopeta calibre 16, que contenía una vaina servida. Todos los elementos secuestrados y las actas labradas fueron elevados a la Fiscalía local para continuar con la investigación y determinar las responsabilidades penales correspondientes.