Cómo estará el tiempo en los próximos días

Las nubes no se van del todo pero las chances de lluvias para los próximos días son bajas. Los detalles generales para diferentes zonas del país.

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Este jueves 9, en el norte argentino habrá cielo con nubosidad variable, especialmente en el NOA donde no se descartan lluvias y lloviznas con intermitencias desde la tarde, con mejorías temporarias. Las temperaturas predominarán entre 26 y 16 °C en el NEA, y entre 12 y 22 °C en el NOA

En el centro del país se espera un amanecer fresco, con temperaturas mínimas entre 13 y 8 °C disminuyendo de este a oeste, y las máximas de 20 a 23 °C con los mayores valores en el centro y oeste. El cielo estará parcialmente o algo nublado y viento suave del sur. La estabilidad irá ganando terreno y se afirmará el viernes, que promete ser la jornada con mayor predominio de sol de la semana, con mínimas sin variaciones y máximas de 22 a 23 °C, favorecidas por el viento girando levemente al norte.

Muy distinta es la historia en la Patagonia. El norte de la región vive un abril inusualmente cálido: las máximas del jueves rondan los 28 °C en Trelew y se acercan a 30 °C en el este de Chubut, mientras Bariloche alcanza 19 o 20 °C el viernes con condiciones excelentes para el turismo de montaña.

En el extremo sur, en cambio, un profundo sistema de bajas presiones generará ráfagas superiores a los 90 km/h en Santa Cruz y Tierra del Fuego. El Pasaje de Drake tiene su propio nivel: vientos de hasta 165 km/h y olas de 10 metros; cifras que explican por qué los navegantes lo temen.

Fin de semana con cambio de tiempo

El sábado marcará un giro en las condiciones meteorológicas en gran parte del país. En el NOA, las condiciones mejoran en términos relativos: ya no se esperan precipitaciones, aunque el cielo tendrá más nubes que sol con mínimas entre 13 y 18 °C, y las temperaturas máximas entre 24 y los 18 °C. En el NEA, donde las nubes dominarán el cielo, se esperan temperaturas entre 14 y 30 °C, y tampoco se esperan lluvias.

En el centro del país, aire más templado y húmedo avanzará sobre esta región y la nubosidad retomará protagonismo, desarrollando áreas con chance de precipitaciones en Cuyo y el centro, en tanto que para el este bonaerense y el AMBA, la probabilidad estará en el orden del 40 % a partir de la noche. Las mínimas disminuirán gradualmente de 14 a 12 °C en la provincia de Buenos Aires, en tanto que disminuirán gradualmente hacia los 8 °C en el oeste.

En la Patagonia, en el norte se mantiene el tiempo bueno con calor (será el polo de altas temperaturas para Argentina el sábado), en tanto que en el centro y sur se esperan cielos mayormente nublados con algunas precipitaciones y temperaturas más frescas.

El domingo, no habrá cambios sensibles en las temperaturas del norte argentino, y el cielo continuará con más espacios ocupados por nubes que por los rayos del sol. Tampoco habrá cambios significativos en las temperaturas del centro del país, y se esperan períodos más nublados en el centro y sur de la región pampeana, en tanto que sobre Cuyo y Córdoba habrá predominio de sol. No se esperan lluvias.

En la Patagonia, el tiempo se presentará bueno en prácticamente toda la región, con nubosidad parcial y lo significativo será el descenso de alrededor de 10 °C en las máximas del domingo respecto de las del sábado en el norte. El resto se mantendrá con temperaturas frías a frescas. (Meteored)