Sarubi: “La comisión investigadora de la deuda fortalece la transparencia en Entre Ríos”

El diputado provincial Bruno Sarubi se refirió a la media sanción otorgada este mediodía en la Cámara de Diputados al proyecto que crea una comisión investigadora de la deuda pública, destacó el acompañamiento de distintos bloques, incluido el PJ, y dijo que se trata de “un paso importante para fortalecer la transparencia y mejorar la calidad institucional en la provincia”.

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“Estamos dando una señal clara de que hay temas que deben estar por encima de las diferencias políticas. La deuda pública es un tema estructural, y contar con herramientas que nos permitan analizar en profundidad cómo evolucionó es clave para no repetir errores”, afirmó.

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Sarubi subrayó además que la iniciativa logró un acompañamiento amplio en el recinto, incluido el del bloque justicialista, y consideró que “eso demuestra que cuando hay voluntad de diálogo, se pueden construir consensos en temas importantes para el futuro de Entre Ríos”.

En ese sentido, valoró el proceso de discusión del proyecto y remarcó que “hubo apertura para incorporar aportes de distintos sectores, lo que permitió enriquecer el debate y complementar la propuesta original”.

“Esto no se trata de mirar el pasado con ánimo de confrontación, sino de generar información seria y transparente que nos permita tomar mejores decisiones hacia adelante”, agregó.

Por último, el legislador sostuvo que la creación de esta comisión “se inscribe en una línea de trabajo que apunta a ordenar las cuentas públicas, fortalecer la previsibilidad y consolidar una gestión responsable”.