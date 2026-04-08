Diputados homenajeó a un estudiante crespense por un premio internacional en la NASA

El cuerpo legislativo reconoció al alumno Santiago Folmer por diseñar un robot de extracción de materiales en Marte. El presidente de la Cámara, Gustavo Hein, encabezo el homenaje e hizo entrega de una placa en reconocimiento a su labor, declarada de Interés por iniciativa de la diputada Vilma Vázquez.

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Este miércoles, antes del inicio de la 3º Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados brindó un emotivo homenaje a Santiago Folmer, el joven estudiante de la Escuela Técnica Nº35 de Crespo que obtuvo el primer premio internacional en el programa Space Academy Camp de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Durante la ceremonia, el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, destacó el desempeño de Santiago como ingeniero en el proyecto espacial, donde su capacidad técnica fue clave para resolver desafíos de logística en suelo marciano. El acto permitió visibilizar el orgullo de la comunidad legislativa ante un logro que posiciona a la educación técnica entrerriana en el nivel de excelencia de la ciencia global.

Al recibir la distinción, Folmer agradeció el reconocimiento: «Ser parte de un proyecto ambicioso me llena de orgullo y felicidad». Asimismo, el joven instó a otros alumnos a valorar la formación recibida: «A otros estudiantes les diría que aprovechen todas las oportunidades de adquirir conocimientos que brinda la escuela y, si se presentan viajes como este, que los aprovechen».

En un momento central de la ceremonia, Hein hizo entrega de una placa recordatoria para formalizar el respaldo de la Cámara a la trayectoria del joven de 16 años. En ese marco, el presidente afirmó que «el éxito de Santiago representa la capacidad y el talento de la juventud provincial cuando cuenta con herramientas educativas de calidad». Por su parte, Vázquez resalto que este proyecto “trasciende lo individual y se convierte en un testimonio del potencial que existe en las escuelas públicas y en el sistema productivo de conocimiento local”.

Según se fundamenta en el proyecto promovido por la diputada, el alumno integró un equipo multicultural de estudiantes de distintos países. Allí se desempeñó en el rol de ingeniero en el diseño de un robot destinado a la extracción de materiales en Marte, con el desafío adicional de proyectar su traslado a la Tierra para su aprovechamiento tecnológico y comercial. El estudiante estuvo acompañado por sus padres, Maite Capellino y Ariel Folmer; el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (UADER), Aníbal Sattler; el director de la Escuela Nº35, Eduardo Osuna; el regente José Luis Puntin; y el director general para Argentina y Sudamérica de la Space Academy Camp, Daniel Senatore. También participaron legisladores de diversos bloques pertinentes a la actividad.

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