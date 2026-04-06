La NASA transmitirá en vivo el histórico sobrevuelo de Artemis II sobre la Luna

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La exploración espacial vivirá este lunes 6 de abril un hito fundamental con el inicio del sobrevuelo de la misión Artemis II alrededor de la Luna. Se tratará del primer vuelo tripulado que alcanzará el entorno lunar desde el fin del programa Apolo en 1972, marcando el regreso de la humanidad al espacio profundo. La nave Orion, que transporta a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se preparará para orientar sus ventanas principales hacia la superficie lunar en una maniobra que permitirá capturar imágenes de alta resolución y realizar observaciones científicas inéditas de la cara oculta del satélite.

La cobertura oficial del evento comenzará a las 14:00 de la Argentina, aunque el período crítico de observación se extenderá aproximadamente entre las 15:45 y las 22:40. Durante este tiempo, la tripulación cumplirá con una lista de objetivos específicos enviados desde la Tierra para documentar rasgos geológicos detallados. Este sobrevuelo no solo buscará validar el rendimiento de los sistemas de navegación y soporte vital con seres humanos a bordo, sino que funcionará como la prueba definitiva antes de las futuras expediciones que intentarán el descenso sobre la superficie lunar.

Una de las grandes novedades de esta jornada será la alianza estratégica entre la agencia espacial y la plataforma Netflix, que integró la señal de NASA+ para transmitir el evento en simultáneo a nivel mundial. Esta colaboración buscará expandir el alcance de la misión hacia audiencias masivas, complementando los canales tradicionales de difusión de la NASA. Mientras la nave recorra el tramo más esperado del viaje, el público podrá ser testigo del trabajo de los astronautas dentro de la cabina y de las transmisiones directas desde la órbita lunar, consolidando a Artemis II como un suceso mediático y científico de escala global.