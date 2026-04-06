La policía de Crespo recuperó herramientas que habían sido sustraídas de una vivienda

Los elementos de trabajo fueron localizados en un terreno baldío poco después de que su dueño notara su ausencia y se concretó la devolución a su propietario original.

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Un vecino de la ciudad de Crespo logró recuperar sus herramientas de trabajo luego de una intervención de las autoridades locales durante este fin de semana. El episodio comenzó el pasado sábado 4, cuando el afectado advirtió que le faltaba un kit completo de herramientas de mano junto con su caja y un crique hidráulico, objetos que se encontraban guardados en su propio domicilio.

Según supoInforme Litoral, tras conocerse lo ocurrido, se iniciaron diversas tareas de búsqueda y recorridas por los alrededores para intentar dar con el paradero de los objetos. Con el correr de las horas, los integrantes de la fuerza de seguridad realizaron una inspección por la zona, lo que permitió encontrar los elementos buscados en un terreno con vegetación alta, donde aparentemente fueron dejados por alguien que se vio presionado ante el movimiento que se generó en el barrio.

Los objetos, que estaban entre los pastizales y coincidían exactamente con los que buscaba el vecino, fueron resguardados para cumplir con los pasos legales bajo la supervisión de la doctora Jimena Ballesteros. Finalmente, tras la confirmación de que se trataba de las pertenencias del afectado, se procedió a realizar la entrega formal de todo el equipo a su dueño, quien pudo así recuperar sus elementos de valor.