ARCA definió el cronograma fiscal de abril 2026: fechas clave para Monotributo, IVA y Ganancias

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó el calendario impositivo para el mes de abril de 2026, un período que llega con cambios normativos que podrían tener un impacto directo en los precios de bienes de consumo como automóviles y telefonía móvil. El cronograma, estructurado según la terminación del CUIT, busca organizar el flujo de ingresos fiscales tras un mes de marzo donde la recaudación alcanzó los 16 billones de pesos, cifra que, a pesar de su magnitud nominal, reflejó una nueva caída en términos reales.

La actividad fiscal comenzará con fuerza durante la primera semana hábil, del 6 al 10 de abril, tramo en el que se concentrarán las retenciones de IVA y Ganancias, junto a las presentaciones de regímenes informativos como SISA y SIRE. En estos mismos días deberán cumplir con sus obligaciones los trabajadores autónomos y los empleadores del régimen de casas particulares, quienes tienen como fecha límite el viernes 10.

Posteriormente, el foco de atención se trasladará al segmento intermedio del mes. Entre el 13 y el 17 de abril, los contribuyentes deberán hacer frente a los anticipos del Impuesto a las Ganancias y a las obligaciones vinculadas a Bienes Personales, afectando tanto a personas humanas como a estructuras jurídicas. Esta etapa es considerada crítica por el organismo para mantener los niveles de cobro proyectados para el segundo trimestre del año.

Uno de los hitos más esperados del calendario es el pago del Monotributo unificado, el cual quedó establecido para una fecha única el lunes 20 de abril para todas las categorías vigentes. De forma simultánea, se iniciará la ventana para el pago del IVA, que se extenderá de forma escalonada hasta el 24 de abril. Durante este lapso también se incluyeron vencimientos específicos para micro y pequeñas empresas, además de las percepciones correspondientes a la utilización de servicios digitales.

Hacia el cierre del mes, entre el 27 y el 30 de abril, la agenda fiscal concluirá con la presentación de memorias, estados contables y declaraciones juradas de diversos regímenes. Ante la complejidad del esquema, desde ARCA enfatizaron la necesidad de que cada contribuyente verifique su situación particular para evitar el devengamiento de intereses resarcitorios y otros inconvenientes legales derivados del incumplimiento.