Detuvieron a un hombre en Paraná tras robar una conservadora de un garaje

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En horas de la mañana de este viernes, un hecho delictivo alteró la tranquilidad en las inmediaciones de la calle Casiano Calderón, en la ciudad de Paraná. Personal policial fue comisionado de urgencia a un domicilio de la zona luego de recibir una alerta por un robo en proceso. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la damnificada, quien relató que autores desconocidos habían ingresado a su propiedad tras provocar daños materiales en los vidrios de un garaje, logrando sustraer una conservadora que se encontraba en el interior.

Con los datos aportados por la víctima, las fuerzas de seguridad iniciaron de forma inmediata un operativo de rastrillaje y recorrida por los alrededores. A las pocas cuadras del lugar del hecho, los uniformados lograron localizar y demorar a un hombre que caminaba llevando consigo el elemento denunciado como robado. De acuerdo a lo consignado por Informe Litoral, la novedad fue comunicada de inmediato a la fiscalía de turno, la cual dispuso la aprehensión formal del sospechoso y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales. En el mismo procedimiento, la policía secuestró la conservadora para realizar los trámites correspondientes y devolverla a su legítima dueña.