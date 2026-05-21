Identificaron en Paraná a un sospechoso vinculado al robo de una moto

El sujeto fue interceptado anoche en la zona de calle Garay y San Martín. Según pudo saber Informe Litoral, las cámaras de seguridad habían registrado su participación en el hecho delictivo días atrás.

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El procedimiento se llevó a cabo en horas de la noche de este miércoles. Según datos a los que pudo acceder Informe Litoral, la intervención de las fuerzas de seguridad se concretó en las inmediaciones de calle Garay y San Martín, donde los uniformados divisaron al individuo y procedieron de inmediato a interceptarlo para su correspondiente identificación en la vía pública.

Al verificar sus datos y cotejar la información con los registros vigentes, los funcionarios policiales constataron que el sujeto estaría directamente vinculado a un hecho delictivo ocurrido días atrás. El sospechoso había sido captado por las cámaras de seguridad mientras sustraía un motovehículo en la zona de calle Zuviría.

Por tal motivo, y ante los elementos de prueba existentes, el masculino fue trasladado a la dependencia correspondiente para su correcta identificación y quedó formalmente supeditado a la causa que se investiga en la justicia.