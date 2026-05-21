Detuvieron a un menor que robaba elementos del interior de autos estacionados en Paraná

El hecho ocurrió esta mañana en la zona de Cortada 1519. El rápido accionar policial permitió recuperar los objetos sustraídos y poner al joven a disposición de la justicia.

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En el marco de los operativos de prevención y seguridad que se llevan adelante de manera cotidiana en la capital provincial, personal policial detuvo esta mañana a un menor de edad que había sido sorprendido intentando abrir vehículos estacionados en la vía pública.

El episodio comenzó a registrarse en las primeras horas del día en la zona de Cortada 1519, en la ciudad de Paraná. Según datos a los que pudo acceder Informe Litoral, los efectivos de seguridad fueron comisionados de urgencia hasta ese sector tras recibir la alerta de que un sospechoso merodeaba los autos con aparentes intenciones de robo.

Al llegar al lugar del hecho, los uniformados visualizaron a un joven cuyas características físicas y de vestimenta coincidían de forma exacta con la descripción aportada previamente de manera telefónica. Al momento de la intervención y la correspondiente requisa, los agentes policiales constataron que el menor tenía en su poder distintos elementos que ya habían sido sustraídos de un automóvil estacionado en la vía pública.

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Tras el procedimiento en el lugar, se comunicó de forma inmediata la novedad a las autoridades judiciales correspondientes. La Fiscalía de Menores dispuso el traslado del adolescente a cargo del personal de la División Minoridad y Violencia Familiar. Asimismo, se ordenó la recepción de la denuncia formal al propietario del vehículo afectado y la entrega inmediata de todos los elementos recuperados al damnificado, dándose por finalizado el operativo de manera exitosa.