La Paz: una mujer murió tras un violento conflicto familiar

La víctima sufrió heridas graves con un arma blanca y falleció antes de ingresar al hospital San Martín de Paraná. El dueño de la vivienda quedó detenido y se secuestró el cuchillo utilizado en el hecho.

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Un violento enfrentamiento familiar registrado durante la madrugada de este jueves en la ciudad de La Paz terminó con consecuencias fatales. El trágico episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Milagrosa Norte y requirió una inmediata intervención policial que culminó con el secuestro de un arma blanca, la asistencia de una menor de edad y la detención del propietario de la finca, quien hirió a dos mujeres en medio de una presunta situación de legítima defensa que ahora es investigada por la Justicia.

De acuerdo con el reporte oficial de la Comisaría Primera de la Jefatura Departamental La Paz, el personal policial acudió al domicilio tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre graves disturbios en el lugar. Al llegar, el dueño de casa relató que se encontraba descansando junto a su hija de 17 años cuando escuchó fuertes golpes en la puerta de entrada. Al abrir, el hombre fue abordado e insultado por su ex pareja y su ex cuñada, de 53 y 55 años, quienes comenzaron a agredirlo físicamente en la oscuridad, trasladando luego la agresión hacia la habitación donde se encontraba la adolescente.

En medio del altercado, el propietario de la vivienda intentó defenderse utilizando un cuchillo, lo que les provocó cortes y lesiones a ambas mujeres. Tras el violento episodio, las dos heridas fueron trasladadas de urgencia al hospital local «9 de Julio»; sin embargo, debido a la complejidad de su cuadro, la mujer de 55 años debió ser derivada de urgencia al hospital San Martín de Paraná, nosocomio al que lamentablemente ingresó sin signos vitales.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que dispuso la inmediata intervención del Gabinete Criminalístico para realizar las pericias correspondientes en la escena del crimen. En el lugar, la Policía secuestró el cuchillo presuntamente utilizado en el ataque y procedió al arresto del hombre. Asimismo, ante la presencia de la menor durante el violento altercado, se dio intervención a la Defensoría y al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) para garantizar su resguardo. Aunque las actuaciones judiciales se iniciaron de oficio bajo la carátula de lesiones graves, la causa penal cambiará de calificación legal en las próximas horas debido al fallecimiento de la víctima.