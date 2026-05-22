Expulsarán por ingreso ilegal al país a dos marroquíes detectados en Concepción del Uruguay

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Un procedimiento articulado entre la Dirección Nacional de Migraciones, la Justicia Federal y fuerzas de seguridad derivó en la inmediata retención y posterior expulsión de dos hombres de nacionalidad marroquí, de 27 y 28 años, quienes permanecían en el territorio nacional de manera irregular. La resolución administrativa dispuso la reconducción de ambos fuera de las fronteras y una inhabilitación formal para regresar a la Argentina durante el próximo lustro.

La intervención de los organismos estatales se originó a mitad de semana en la Terminal de Ómnibus de Concepción del Uruguay, escenario donde se registraron los hechos iniciales que motivaron el accionar de las dependencias locales. Según la información que llegó a la redacción de Informe Litoral, el caso comenzó a desenvolverse cuando las autoridades debieron intervenir ante un altercado menor en la vía pública protagonizado por los dos jóvenes contra personal del complejo municipal, situación que derivó en su traslado preventivo hacia la Comisaría Primera por cuestiones contravencionales.

Al momento de efectuar el cruce de datos de rutina con la Subdelegación de la Dirección Nacional de Migraciones en Entre Ríos, se constató una situación de mayor gravedad institucional. Conforme a los reportes técnicos a los que accedió Informe Litoral, ninguno de los dos masculinos registraba un ingreso legal o controlado a la República Argentina. Asimismo, los registros migratorios revelaron que sobre ellos ya pesaba una alerta previa de «actitud migratoria» detectada en el paso fronterizo de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, hallándose entre sus pertenencias únicamente documentación vinculada a una residencia precaria en la República Federativa del Brasil.

Ante este escenario de irregularidad soberana, las autoridades provinciales mantuvieron comunicación con el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Al determinarse que la situación no encuadraba estrictamente en un delito de carácter penal, las actuaciones quedaron bajo la órbita exclusiva de la Ley de Migraciones. Cumplidos los plazos de rigor, una comisión del Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional asumió la custodia y el traslado de los ciudadanos marroquíes con destino al Centro de Frontera de Paso de los Libres – Uruguayana, donde se hizo efectiva su salida definitiva del país.