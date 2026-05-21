Concejales Justicialistas pidieron una audiencia a Frigerio

La Liga de Concejales y Concejalas Justicialistas de Entre Ríos presentó un petitorio ante el gobernador Rogelio Frigerio solicitando una audiencia urgente, en el marco de una creciente preocupación por el recorte de programas sociales, la paralización de la obra pública y la insuficiencia de recursos para los municipios de la provincia.

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La presidenta del bloque justicialista de Victoria, Mariela Minaglia, contó que «se entregó un petitorio solicitando una reunión al gobernador, ante la gran preocupación por el recorte de determinadas políticas y programas que son esenciales para dar respuesta a nuestros vecinos».

El documento, fechado el 9 de mayo en Villaguay y firmado por decenas de concejales de distintos departamentos de la provincia, plantea que el federalismo en Entre Ríos “debe fortalecerse mediante una distribución de recursos que llegue de manera directa a la gestión territorial”, contó la presidenta del bloque justicialista de Paraná, Luisina Minni, quien precisó que el petitorio “sostiene que la labor de los cuerpos legislativos locales se ve actualmente limitada por una estructura financiera que en muchos municipios no alcanza a cubrir las demandas y que asfixia presupuestariamente a nuestras comunidades».

Coparticipación, obra pública y asistencia social, en el centro del reclamo

Judith Cohn, concejal de Villaguay, detalló el alcance de los pedidos: «Reclamamos coparticipación para todos los temas que tengan que ver con el financiamiento para la obra pública, la salud pública y la asistencia social. Que todo eso lo cubre, en nuestro caso, el propio municipio», señaló.

En la misma línea, el edil de Paraná Fernando Quinodoz fue contundente al describir el cuadro de situación: «Lo que pretendemos es que el gobierno provincial tome conciencia de una situación muy grave. Primero, que es el retiro del gobierno provincial de cuestiones muy sensibles para la población, fundamentalmente la atención social, la infraestructura en general, y que los municipios hemos tenido que adoptarlas».

Quinodoz fue más lejos y apuntó contra declaraciones de funcionarios provinciales que, según indicó, reflejan la postura oficial ante la crisis social: «He escuchado a un alto funcionario de la provincia decir despectivamente que la provincia no tendría por qué andar entregando frazadas. Entonces entendemos que nosotros, como representantes de la población de cada una de las ciudades de la provincia de Entre Ríos, tenemos que alzar la voz por la gente».

El petitorio, punto por punto

El documento presentado ante Frigerio, y al que accedió Informe Litoral, exige, entre otros puntos, «un posicionamiento político contundente» de la gestión provincial ante el Gobierno Nacional, manifestando preocupación por «la parálisis de la obra pública y el recorte de programas vitales». Los firmantes advierten que «el bienestar de los entrerrianos no puede ser moneda de cambio».

Asimismo, reclaman una distribución justa y equitativa de los recursos provinciales, la actualización de la coparticipación y un plan de infraestructura provincial que garantice el financiamiento de proyectos viales, eléctricos e hídricos. En el cierre del texto, los concejales demandan que la Liga sea reconocida «como un interlocutor válido y permanente para articular soluciones que fortalezcan el municipalismo», remarcando que «no hay una Entre Ríos pujante sin gobiernos locales fortalecidos».