La Federación de Jubilados comenzará la reforma y ampliación del Centro de Ibicuy

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos firmó el contrato por los materiales y mano de obra para la “ Demolición, Reforma y Ampliación de la Sede del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales en Ibicuy ”. Los primeros días de junio comenzarán los trabajos en la sede ubicada en Manuel Belgrano 943 de esa ciudad.

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El viernes se firmó el contrato con la empresa Cooperativa de Trabajo Nuevo Tala LTD (Rosario del Tala) que resultó adjudicada en la licitación y también con el arquitecto que llevará adelante la dirección de obra. Este SUM fue largamente esperado por el Centro, ofrecerá nuevos espacios para sus actividades y una modernización de las instalaciones existentes. Por parte de la FJPPER estuvieron el presidente de la institución Oscar Pirillo, la secretaria general María Angélica Hermosi, y el coordinador de infraestructura, arquitecto Dante Wagner.

Esta reforma y ampliación abarca la construcción de un Salón de Usos Múltiples, un bloque sanitario adaptado para personas con discapacidad motriz, un depósito de maestranza, pasillos de circulación, espacios semicubiertos y la reforma de una habitación incluyendo otro baño adaptado para usarse como Hogar de Tránsito (alojamiento).

Al respecto, el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados Pirillo afirmó: “es importante para cada Centro contar con las mejores instalaciones posibles. Son el lugar al que llega el jubilado provincial y allí se brindan la mayoría de los servicios, hace varios años las autoridades llevamos adelante un Plan de mejora de infraestructura que poco a poco adapta las instalaciones. La inversión de ese 0.25 que aportan los jubilados provinciales se ve en cada uno de estos espacios pensados para los adultos mayores y para la comunidad entera ”.