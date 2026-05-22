Rosario Romero viajará a China en busca de financiamiento para infraestructura clave en Paraná

La intendenta integrará una comitiva junto a otros alcaldes santafesinos y entrerrianos. Participarán del foro de los BRICS con el objetivo de destrabar la obra del colector cloacal sur y conocer tecnologías de vanguardia para la gestión urbana.

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En un viaje estratégico para el futuro de la infraestructura local, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, se prepara para partir rumbo a China con el fin de encabezar una misión comercial, institucional y productiva. Según pudo saber Informe Litoral, el viaje se extenderá desde el 22 de mayo hasta el 5 de junio, con la meta central de fortalecer los vínculos de cooperación con el ecosistema económico de los BRICS y abrir canales de financiamiento internacional para los gobiernos locales y los sectores productivos de la región.

Romero no lo hará sola; la delegación argentina estará integrada por sus pares de Villaguay, Adrián Fuertes; de Reconquista, Amadeo Vallejos; y de Granadero Baigorria, Adrián Maglia. A ellos se sumarán referentes de cámaras empresarias, entidades agropecuarias y especialistas en comercio exterior de diversas provincias. Para la capital entrerriana, el foco político y técnico estará puesto en una prioridad de gestión: avanzar en alternativas de financiamiento para ejecutar la obra del colector cloacal sur y el sistema de tratamiento de efluentes, un proyecto clave para el desarrollo ambiental y urbano de la ciudad.

El primer destino de la comitiva será la ciudad de Xiamen, donde participarán del BRICS Exhibition on New Industrial Revolution 2026. Este evento es reconocido globalmente como una de las plataformas de articulación más importantes entre Estados, empresas del sector tecnológico y cadenas de suministro a gran escala. Posteriormente, la agenda se trasladará a la provincia de Fujian, un territorio estratégico de la histórica Ruta de la Seda y actual polo del desarrollo industrial chino, donde se concretarán reuniones con autoridades locales.

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A lo largo de las dos semanas, las autoridades mantendrán visitas técnicas a corporaciones de primera línea, incluyendo recorridas por las instalaciones de la multinacional Huawei, universidades y centros de innovación. El itinerario incluye el análisis en terreno de tecnologías aplicadas a energías renovables, luminarias inteligentes, movilidad urbana y transformación digital para la gestión pública. Sin embargo, el punto neurálgico para la delegación entrerriana será la visita a una planta avanzada de tratamiento y potabilización de agua, donde se buscarán soluciones concretas para los desafíos de infraestructura que hoy enfrentan las ciudades de la región.