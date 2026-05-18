Paraná: licitaron la repavimentación de corredores estratégicos y mejoras en los barrios

La segunda etapa del plan de recuperación urbana se enfocará en las calles por donde circula el transporte público. Además, a través del Presupuesto Participativo, se ejecutarán más de 1.100 metros de cordón cuneta en las zonas Este y Sureste.

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La Municipalidad de Paraná dio un paso clave esta semana en el desarrollo de la infraestructura urbana al avanzar con nuevas instancias licitatorias destinadas a la ejecución de importantes obras viales en diferentes sectores de la capital entrerriana. Entre los proyectos más destacados se encuentra la segunda etapa de la obra de Repavimentación y Recuperación de la Trama Vial, una iniciativa diseñada específicamente para intervenir corredores estratégicos y arterias de alta densidad vehicular por donde circula el transporte público de pasajeros, buscando revertir el desgaste actual y garantizar mejores condiciones de transitabilidad, accesibilidad y seguridad para los vecinos.

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Al respecto, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, remarcó que en esta nueva fase los esfuerzos municipales estarán enfocados principalmente en mantener de manera óptima las calles troncales de la ciudad. El funcionario explicó que los trabajos planificados contemplan bacheo en caliente con material asfáltico, reparación del pavimento de hormigón existente, reconstrucción de cordones cuneta, obras complementarias de desagüe y la construcción de nuevas rampas peatonales para favorecer la movilidad urbana de todas las personas.

En simultáneo, las autoridades locales llevaron a cabo la apertura de sobres para concretar obras de cordón cuneta y mejoramiento integral de calles en los barrios El Trébol, Vicoer 46 Viviendas y 20 de Junio, ubicados en las zonas Este y Sureste de Paraná. Esta intervención en particular se financia y ejecuta bajo la modalidad del programa Presupuesto Participativo, respondiendo de forma directa a las demandas priorizadas por los propios residentes de esos sectores con el fin de consolidar la calzada y optimizar el drenaje pluvial para evitar anegamientos en los días de lluvia.

Según los pliegos de las licitaciones a los que accedió la redacción de Informe Litoral, las tareas específicas en la zona barrial se desarrollarán sobre la calle Gobernador Tibiletti, las calles internas A, B y C del barrio Vicoer, la calle 1344 del barrio 20 de Junio, y las arterias Las Alverjillas y Las Marimoñas del barrio El Trébol. En total, el proyecto global contempla la intervención de más de 1.100 metros lineales de calles y la reparación de unos 1.500 baches, demandando un plazo de ejecución estimado en 180 días corridos a partir del inicio de los trabajos en el terreno.(Informe Litoral)