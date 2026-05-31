Tres personas heridas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

El siniestro vial ocurrió este sábado por la tarde a pocos kilómetros de Gualeguay. Los ocupantes del vehículo debieron ser trasladados de urgencia al hospital local.

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Un grave accidente de tránsito se registró este sábado en horas de la tarde en la Ruta Nacional 12, en el sur de la provincia de Entre Ríos, donde un camión volcó por causas que aún se intentan establecer. Como consecuencia del fuerte impacto, las tres personas que viajaban en el vehículo sufrieron diversas lesiones y debieron ser asistidas de inmediato.

El hecho aconteció antes de las 14 horas, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Gualeguay, en un tramo de la ruta ubicado pasando el ingreso al Camino a la Costa. Al recibir el alerta de la emergencia, se activó de forma urgente un operativo de asistencia en la zona para socorrer a las víctimas y constatar la gravedad de la situación.

Dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Gualeguay se desplazaron rápidamente hasta el lugar del vuelco. Su intervención fue clave para rescatar y brindar las primeras curaciones a los ocupantes del rodado, además de asegurar el perímetro del siniestro vial para evitar nuevos incidentes en la calzada.

Debido a la consideración de los golpes recibidos, los tres heridos fueron derivados de urgencia al Hospital San Antonio de Gualeguay para una evaluación médica exhaustiva. Hasta el momento, las autoridades no han brindado un parte oficial detallado sobre el estado de salud actual ni la gravedad exacta de las lesiones de los pacientes.

En el lugar del hecho trabajó de manera coordinada el personal de emergencias sanitarias junto con los efectivos de la Policía de Entre Ríos, quienes quedaron a cargo de las pericias correspondientes. Las causas que originaron el despiste y posterior vuelco del camión todavía son materia de investigación por parte de los peritos policiales.