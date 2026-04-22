Nuevo programa de formación para personas desempleadas: cómo anotarse para acceder a los vouchers de empleo

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A través de la publicación de la Resolución 295/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó el lanzamiento de un esquema de asistencia que busca transformar la ayuda social en inserción laboral genuina. El eje central de esta política es el programa Formando Capital Humano, diseñado específicamente para personas desocupadas sin empleo registrado y trabajadores en situación de vulnerabilidad, como monotributistas sociales y empleados de casas particulares. La iniciativa se apoya en un sistema de créditos de formación personal que permiten a los beneficiarios inscribirse en cursos de formación profesional orientados a las demandas actuales del mercado, con el objetivo de dotar a los participantes de herramientas concretas para conseguir un puesto de trabajo formal.

El acceso a este beneficio está habilitado para mayores de 18 años que cumplan con requisitos específicos, incluyendo a aquellos trabajadores cuyos ingresos sean inferiores a tres salarios mínimos. El proceso de inscripción se realiza de manera totalmente digital a través del portal oficial, donde los interesados pueden elegir entre diversas opciones de formación que abarcan desde oficios tradicionales y formación técnica hasta nuevas tecnologías e industria. La inscripción y la consulta de la oferta de cursos, duración y requisitos se deben realizar a través del sitio web oficial: https://formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar/.

Lo más destacado de la medida es que busca romper con el modelo de asistencia pasiva, enfocándose en el desarrollo de habilidades laborales y competencias técnicas. El programa garantiza que la capacitación sea el vehículo para mejorar la empleabilidad en todo el país, facilitando que desocupados y trabajadores rurales accedan a conocimientos especializados de forma gratuita. Al centralizar la oferta en una plataforma digital, el Gobierno busca agilizar la vinculación entre los ciudadanos que buscan empleo y las vacantes que requieren mano de obra calificada, marcando un cambio de rumbo en la administración de las políticas de empleo para este 2026.