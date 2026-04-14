ANSES activó el pago del 20% retenido para AUH: cómo presentar la Libreta 2026 para cobrar el acumulado

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Con el inicio del calendario de pagos de abril 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden tramitar el cobro del 20% retenido durante el año anterior. Este monto acumulado se libera únicamente tras la presentación de la Libreta AUH, el documento oficial que acredita que los menores cumplieron con los controles de salud, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia regular a clases. La gestión no solo habilita el pago del suplemento económico, sino que también garantiza la continuidad de la prestación y el acceso a la Ayuda Escolar Anual para los niveles inicial, primario y secundario.

El procedimiento para cumplir con esta obligación se realiza de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Los titulares deben generar y descargar el formulario específico desde la sección de Hijos para luego llevarlo a completar y firmar por las autoridades escolares y sanitarias correspondientes. Es fundamental que el documento se imprima en una sola hoja con buena calidad y que, al momento de subirlo nuevamente al sistema, la fotografía sea nítida, esté bien iluminada y mantenga el formato JPG con un peso menor a 3 megabytes para evitar errores en la carga.

Una vez que el usuario recibe la confirmación vía correo electrónico de que la presentación fue exitosa, el sistema procesa la liquidación del dinero retenido mensualmente. En caso de presentar dificultades técnicas con la aplicación o el sitio web, ANSES permite que los beneficiarios realicen la entrega de la Libreta de forma presencial en cualquier oficina de atención al público sin necesidad de solicitar un turno previo. Esta flexibilidad busca asegurar que todas las familias puedan regularizar su situación y acceder a los fondos destinados a solventar gastos esenciales como útiles, uniformes y transporte en este nuevo ciclo lectivo.