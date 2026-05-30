Diamante: le robaron la ropa del ténder y la policía logró recuperarla

El ladrón es un vecino de la zona y quedó imputado. Los agentes encontraron todas las prendas y se las devolvieron al dueño.

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La policía de Diamante logró resolver el robo de varias prendas de vestir que se habían llevado del patio de una casa. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Chacabuco, cuando los dueños del lugar descubrieron que les habían sacado la ropa que estaba colgada en la soga.

Según los datos que recibió Informe Litoral, el personal de la División de Investigaciones se puso a trabajar bajo las órdenes de la Fiscalía local para descubrir qué había pasado. Después de juntar varios testimonios y revisar la zona, los agentes lograron identificar al responsable del robo, quien resultó ser un vecino de la propia ciudad que ahora deberá enfrentar una causa ante la Justicia.

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Los investigadores también descubrieron el lugar exacto donde estaban escondidas las prendas.