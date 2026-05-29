Colonia Ensayo: una motociclista resultó lesionada tras esquivar un perro en la Ruta 11

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En las primeras horas de la mañana de este viernes, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 18 de la Ruta Provincial 11, en jurisdicción de Colonia Ensayo. El hecho fue advertido por el personal policial de la comisaría local mientras realizaba un operativo de prevención en la zona, momento en el que fueron alertados sobre la caída de una motociclista en la cinta asfáltica.

Al llegar al lugar del siniestro, los efectivos constataron que una joven de 19 años, domiciliada en la ciudad de Diamante, se conducía en una motocicleta Honda Wave. Según los datos policiales brindados a Informe Litoral, la conductora perdió el control del rodado al intentar esquivar a un can que se cruzó en su trayectoria, lo que provocó su inestabilidad y la posterior caída sobre la calzada.

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Ante la presencia de golpes y dolencias, la víctima recibió las primeras asistencias por parte de los uniformados presentes en el sector. Minutos más tarde, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera se hicieron presentes en el lugar para coordinar su traslado hacia el Hospital San Martín de Paraná. Tras ser evaluada por los profesionales del nosocomio capitalino, se determinó que las lesiones eran leves y no revestían gravedad, por lo que la joven recibió el alta médica poco tiempo después.